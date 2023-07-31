В Афганистане талибы начали публично сжигать музыкальные инструменты и оборудование. Об этом пишет The Guardian.

Члены движения «Талибан», находящиеся у власти с августа 2021 года после ухода из Афганистана армии США, устроили костер из конфискованных музыкальных инструментов и техники в провинции Герат. Публичную акцию провели представители Министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока. Они заявили, что музыка – аморальна.

«Пропаганда музыки вызывает моральное разложение, а ее исполнение сбивает молодежь с пути», — сказал глава Гератского отдела министерства Азиз аль-Рахман аль-Мухаджир.

Издание отмечает, что власть талибов неуклонно вводит законы и постановления, отражающие их суровое видение ислама, включая запрет на публичное воспроизведение музыки. В субботу, 29 июля, в костер бросили музыкальное оборудование на сотни долларов, большая часть которого была конфискована в свадебных залах. В огне уничтожили гитару, струнные инструменты, фисгармонию, таблу (это тип барабана), а также усилители и динамики.

Британские журналисты добавляют, что особенно страдают от власти талибов женщины и девочки-подростки. Им после новых правительственных постановлений не разрешают появляться в публичных местах без хиджаба, запретили ходить в школы и университеты, а также посещать парки, детские площадки и спортивные залы. Также по всей стране были закрыты тысячи салонов красоты, так как власти сочли их «неисламскими», а услуги, предоставляемые там, слишком дорогостоящими.