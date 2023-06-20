В совместном докладе, представленном Совету Специальным докладчиком по Афганистану и Рабочей группой по дискриминации в отношении женщин и девочек, эксперты Ричард Беннетт и Дороти Эстрада-Танк отметили, что положение женского населения Афганистана является одним из худших в мире.

Авторы доклада призвали де-факто власти Афганистана уважать права женщин и девочек, а международное сообщество и ООН – уделять больше внимания этой теме.

«Систематическая и институционализированная дискриминация в отношении женщин и девочек лежит в основе идеологии талибов. Речь может идти о гендерном апартеиде», – подчеркнул Ричард Беннетт.

В ходе своего недавнего визита в Афганистан Беннетт посетил Кабул и Мазари-Шариф. Он сказал, что не может сообщить об улучшении ситуации с правами человека – для всех, кто не согласен с идеологией Талибана, положение только ухудшилось.

Исполнительный директор афганской НПО «Равадари» Шахарзад Акбар в ходе своего выступления перед Советом заявила, что Талибан «похоронил надежды и мечты афганских женщин и девочек».