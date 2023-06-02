«Талантливый человек талантлив во многом». Послушайте, как играет на гитаре и поет известный белорусский футболист Людас Румбутис

Людас Румбутис играл за вильнюсский «Жальгирис» и минское «Динамо». В высшей лиге провёл 137 игр, забил 6 мячей. В составе белорусской команды был чемпионом СССР 1982 года, бронзовый призёр чемпионата СССР 1983 года.

Но кроме футбола Людас Ионович неплохо играет на гитаре и поет. Не так давно он исполнил песню на белорусском языке на музыку Сергея Трухановича. Слова написал поэт Леонид Пранчак.

«Талантливый человек талантлив во многом, — написал на своей странице в социальных сетях Сергей Труханович. — В далеком 1982 году мы пацанами ходили посмотреть на своих спортивных кумиров, а сегодня мы уже лучшие друзья с общими музыкальными вкусами.

Так Людас созрел для исполнения своей песни, которая была написана мной в соавторстве с выдающимся поэтом и прекрасным человеком Леонид Прончак. «Любоў і шчасце» исполнена литовцем Людасом Румбутисом на белорусском языке оригинально и просто блестяще!»