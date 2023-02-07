Так надо завтракать или нет?

Учёные опять передумали: теперь завтрак – не самый главный прием пищи.

Диетологи разрушили постулат в том, что качественный завтрак – залог здорового питания. На самом деле, отказ от него снижает потребление сахара, снижает уровень голода и снимает усталость, говорят они. Подвергая сомнению пользу завтрака для здоровья, новый обзор исследований также показал, что пропуск завтрака не влияет на вес.

Исследования показали, что все приемы пищи в течение восьми-двенадцати часов и голодание в течение оставшихся 16-12 часов в день могут помочь людям похудеть, ограничивая перекусы и ночные приемы пищи.

Возьмите на заметку и не завтракайте через силу, потому что «надо».