Тайские слоны получают от государства большую пенсию, чем жители страны

Почитание слонов в Таиланде столь велико, что за ними законодательно закреплено получение пенсии, пишет сайт «Мир Тайланда».

В Тайланде слоны работают с 14 до 60 лет. По достижении пенсионного возраста животное получает от государства пенсию в размере 5 тысяч бат. Это в среднем больше, чем может рассчитывать человек.

Права тайских слонов защищены на законодательном уровне. Им посвящена отдельная глава в конституции страны. Владельцы обязаны соблюдать рабочий график слонов. В сутки слон может работать не более восьми часов.

У слонов есть страховка, им положены обязательные регулярные ветеринарные осмотры.

Особенно почитаются слоны-альбиносы, владеть ими имеет право только король страны. Белые слоны не работают, а участвуют в религиозных ритуалах. По закону Таиланда, каждый человек, который приведет королю слона, получит пожизненное содержание.