Сын политзаключенного завоевал для Беларуси бронзу на чемпионате мира

Белорусов к участию в международных соревнованиях допускают не во всех видах. Но тхэкводно – один из тех видов, который допускает. Правда, в нейтральном статусе.

В столице Азербайджана в эти дни проходит чемпионат мира.

В третий соревновательный день мужчины разыгрывали медали в весовых категориях до 80 и до 87 кг. В более тяжелом весе успешно выступил белорусский тхэквондист Артем Плонис: в первом раунде наш спортсмен победил представителя Гвинеи-Бисау Пайву Гомиса, а во втором круге одолел китайца Менга Минкуана. На стадии 1/8 финала Артем прошел Смайыла Дуйсебая из Казахстана, а в четвертьфинале был сильнее двукратного чемпиона мира Махди Ходабахши из Сербии.

Соперником Плониса по полуфинальному поединку стал действующий чемпион Европы хорват Иван Шапина. Первый раунд уверенно выиграл белорус (9:3), однако два следующих остались за представителем Хорватии. Таким образом, Артем Плонис стал обладателем бронзы, поскольку бои за третье место на чемпионатах мира не предусмотрены.

Неизвестно, когда об успехе сына узнает его отец – Сергей Плонис, который приговорен к восьми годам лишения свободы по так называемому «делу о поджоге «Табакерок» и отбывает наказание в шкловской колонии №17. Правозащитники считают Плониса-старшего политзаключенным.

Артем Плонис считается одним из самых перспективных белорусских тхэквондистов.

Завершатся соревнования завтра, 4 июня.