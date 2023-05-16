Сын первого президента Узбекистана задержан в Подмосковье

Сын бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Петр Каримов избил жену в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале «112» и ряд российских СМИ.

По информации изданий, все произошло в многоэтажном доме на Подмосковном бульваре. Петр Каримов в ходе ссоры избил супругу Юлию Сметанкину. Женщину с различными травмами доставили в больницу. Каримова допросили в отделе полиции и отпустили. Но, по данным «Известий», сын бывшего президента Узбекистана сейчас находится в статусе подозреваемого.

Врачи диагностировали у его жены тупую травму живота, сотрясение мозга и кровотечение.

Ислам Каримов стал президентом Узбекистана в 1991 году. 27 августа 2016 года он перенес кровоизлияние в мозг и был госпитализирован. 2 сентября 2016 года Каримов скончался.

Петр Каримов является старшим сыном Ислама Каримова от первого брака с Натальей Кучми и не в первый раз попадает в криминальные хроники.