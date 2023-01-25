Сыграют ли белоруски в финале Australian Open?

Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open.

Две белоруски будут в полуфинале открытого чемпионата Австралии!

Арина Соболенко впервые сыграет в полуфинале в Мельбурне. Ее соперницей станет Магда Линетт из Польши.

В другой игре 1/2 финала, как сообщала «Народная Воля», сыграют Виктория Азаренко и Елена Рыбакина из Казахстана.

Только за выход в полуфинал и Арина Соболенко, и Виктория Азаренко уже заработали чуть больше 651 135 долларов.

А если белоруски выйдут в финал, каждый участник финала получит по 1 143 886,25 долларов. Победитель турнира получит больше 2 миллионов долларов.

«Открытый чемпионат Австралии в этом году впору называть чемпионатом Беларуси», — говорят в НОКе.

Сыграют ли белоруски в финале?

Вера ВИР.