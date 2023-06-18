Своих исполнителей в Беларуси «отредактировали», российским – приготовиться

Заместитель главы Администрации президента Беларуси Игорь Луцкий дал большое интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня», где затронул темы патриотизма и воспитательной работы среди детей, подростков и молодежи.

В качестве примера сложности работы и того, что в одиночку белорусам не справится, он привел российского блогера и рэп-исполнителя Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева).

— Как можно сформировать у девочки-подростка трудолюбие и духовность, если ее из плеера «инстасамка» (она сама себя так называет) поучает: «Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера — я жена миллионера». Это вопросы духовной, культурной гигиены в рамках Союзного государства, — заявил белорусский чиновник, ответственный за идеологию.