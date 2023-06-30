Связанный с ЧВК «Вагнер» грузовой самолет прилетел в Беларусь? 

АН-124 с бортовым номером RA-82030 вылетел из Москвы примерно в 9:00 и приземлился в Минске около 10:20. По крайне мере, об этом свидетельствует данные трекера Flightradar24.

Как сообщают российские телеграм-каналы, самолет принадлежит российской государственной авиакомпании «224 летный отряд», подведомственной Минобороны РФ. И авиакомпания, и сам борт находятся под американскими санкциями за перевозку персонала и техники ЧВК «Вагнер». Санкционный список был опубликован в мае 2023 года. RA-82030 регулярно бывает в Сирии, что видно по тому же Flightradar24.

Накануне борт RA-82030 прилетел в Москву с африканского континента. Тогда большая часть полета прошла с выключенным радаром, однако вечером 28 июня самолет ненадолго появился на трекере, взлетая в районе Кампалы, столицы Уганды.

АН-124, он же «Руслан», один из самых больших в мире грузовых самолетов, способен перевозить технику массой до 120 тонн — против стандартных 30 тонн. Он вмещает четыре вертолета семейства МИ-8 либо 880 военнослужащих с полным снаряжением, пишет азербайджанский сайт Oxu.az.