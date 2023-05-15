Светлана Тихановская обжаловала приговор

Приговор Светлане Тихановской был вынесен Минским городским судом в марте — 15 лет лишения свободы. Но по закону она имеет право подать апелляцию, чем и воспользовалась, обжаловав приговор, сообщает БЕЛТА.

Верховный суд Беларуси назначил рассмотрение апелляции на 20 июня.

Кстати, напомним, что при рассмотрении дела Светланы Тихановской в Минском городском суде ее адвокат (а это был назначенный государством адвокат) выступал с ходатайством о прекращении дела против экс-кандидата в президенты. Суд ходатайство отклонил.

Светлана Тихановская была признана виновной в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, публичных призывах к захвату госвласти и совершении иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, разжигании социальной вражды и измене госудaрству.