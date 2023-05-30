Светит да не греет: оператор самой крупной в Беларуси солнечной станции подал на банкротство

Компания «Солар Лэнд», которая является заказчиком фотоэлектростанции (ФЭС) в Чериковском районе, подала на банкротство, однако Экономический суд Минска в мае вернул заявление.

ООО «Солар Лэнд» было зарегистрировано в 2015 году для строительства и эксплуатации будущей фотоэлектрической станции, 100%-ная доля в нем принадлежит британской фирме Сameliaside. Ее в свою очередь создали под проект в зеленой энергетике Беларуси британские инвестиционные компании United Green Group и Altоstarta.

Инвестиционный договор с белорусскими властями на возведение крупнейшей в стране ФЭС в Чериковском районе (ее установленная мощность — 109 МВт) был подписан в 2014 году. Строительство стартовало в 2018-м. В нем приняли участие белорусский и немецкий подрядчики, а оборудование было из Китая. В строй станция была введена в сентябре 2021 года, первым месяцем коммерческой эксплуатации стал февраль прошлого года. Общая сумма инвестиционных затрат в проект оценивалась в $170 млн.

В руководстве «Солар Лэнд» не ответили на просьбу Office Life прокомментировать ситуацию. Отметим, что «Солар Лэнд» входит в список активов, в которых их иностранным собственникам запрещено отчуждать свои доли без согласования с белорусским правительством.