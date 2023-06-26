Сверкает как новый: меч возрастом более 3000 лет нашли в Германии

Немецкие археологи во время раскопок в окрестностях баварского города Нёрдлинген нашли восьмигранный бронзовый меч, датируемый XIV веком до нашей эры. Оружие настолько хорошо сохранилось, что его клинок до сих пор сверкает, как новый.

Меч был положен в могилу, в которой похоронены три одновременно скончавшихся человека: мужчина, женщина и ребенок. Были ли они друг другу родственниками, пока неясно.

Как отмечают археологи, чтобы сделать такой меч, требовался очень искусный мастер-кузнец. Украшенная резьбой бронзовая рукоять меча, покрывшаяся из-за окисления металла зеленой патиной, имеет сложную форму. Она крепится к восьмигранному лезвию двумя заклепками, а при ее изготовлении были использована техника литья с наложением, требующая чрезвычайно высокой квалификации в кузнечном деле.

На клинке меча незаметно никаких следов того, что его использовали по назначению. Это позволило ученым предположить, что меч имел церемониальное или символическое предназначение. Тем не менее, меч вполне можно было применять в качестве оружия, так как его центр тяжести расположен в передней части клинка, что позволяет эффективно сражаться с противником.

Специалистам известны два центра производства подобных восьмигранных мечей в бронзовом веке на территории современной Германии: один на юге, в Баварии, другой на севере. Где именно отлили найденный меч, пока неясно.