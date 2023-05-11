Suzuki решила остаться на российском и белорусском рынках

Японская компания Suzuki приняла решение продолжать бизнес в России и Беларуси.

Об этом в ходе дилерской конференции автопроизводителя сообщила операционный директор российского представительства марки Ирина Зеленцова, пишет портал Motor.ru.

Топ-менеджер заявила, что в нынешних условиях руководство приняло решение сохранить бренд Suzuki на рынках России, Казахстана и Беларуси.

При этом компания Suzuki уже около года не импортирует автомобили в Россию. Но бренд продолжает поставлять запчасти и поддерживать гарантийные обязательства для своих клиентов.

В то же время часть бывших дилеров марки уже давно продает машины других брендов.