Судный день Эрдогана: в Турции проходят выборы

В воскресенье, 14 мая, в 81 провинции Турции открылись избирательные участки на президентских и парламентских выборах. Они будут работать до 17:00 по местному времени.

После завершения голосования сначала будут подсчитаны голоса, отданные за кандидатов в президенты. Правом голоса обладают 64 миллиона турецких граждан. В голосовании не могут принять участие курсанты военно-учебных заведений и осужденные в пенитенциарных учреждениях.

К этим выборам приковано особое внимание, так как итог непредсказуем.

В президентских выборах в Турции участвуют три кандидата — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и кандидат от «Альянса АТА» Синан Оган. Основная борьба за высший государственный пост, как ожидается, развернется между Эрдоганом и Кылычдароглу. Для победы надо набрать более 50% голосов, а предвыборные опросы однозначной победы одному или другому не давали.

Вместе с президентскими проходят также парламентские выборы. В них участвуют 36 партий, часть из которых объединилась в альянсы для повышения шансов получить больше мест в парламенте.

На день голосования в Турции ввели ряд запретов.

Так, в день голосования продажа алкогольных напитков запрещена с 06:00 до 00:00; кроме ответственных за поддержание безопасности и порядка в жилых массивах, всем запрещено ношение оружия; в день выборов все развлекательные заведения, в том числе кафе и интернет-кафе, будут закрыты; в ресторанах, являющихся развлекательными местами, может подаваться только еда; до 18:00 запрещено проведение свадеб.

Кроме того, до 18:00 запрещено давать прогнозы и комментировать выборы и их итоги в прессе.