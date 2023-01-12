Владимир Япринцев и Юрий Чиж.
Владимир Япринцев и Юрий Чиж.

Об этом попросил гособвинитель, мотивировав тем, что в постановлении о привлечении Чижа в качестве обвиняемого и материалах дела о при материалах уголовного дела имеется информация для служебного пользования, которая не может подлежать разглашению.

Юрий Чиж и Владимир Япринцев не выразили протеста по поводу ходатайства прокурора, оставив этот вопрос на усмотрение суда.

Валерий Есьман принял решение провести разбирательство по громкому уголовному делу в закрытом судебном заседании.

 

Из расписания суда Центрального района Минска на 12 января 2023 года.
Из расписания суда Центрального района Минска на 12 января 2023 года.

Как сообщала «Народная Воля», Юрий Чиж подъехал к суду почти за 40 минут до начала процесса.

Всех, кто шёл на процесс к Чижу, на входе в здание суда записывали в специальный журнал, тщательно сверяя паспортные данные.

Юрий Чиж перед началом суда шутил с адвокатами и теми, кто пришёл его поддержать. Он неплохо выглядел, улыбался и был в явно неплохом расположении духа.

Когда Юрий Чиж в начале сентября минувшего года вышел на свободу, прошёл слух, что ему изменили меру пресечения на домашний арест. Но это неправда — как выяснила «Народная Воля», бизнесмен находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По некоторым инкриминируемым статьям он получил помилование.

Некоторые говорят: мол, если Чиж находится на воле, может, нужно было воспользоваться возможностью и уехать из страны куда подальше?

«А зачем? – отвечает вопросом на вопрос известный бизнесмен. – У меня было много возможностей уехать, но… Не вижу причин куда-то бежать».

Бывший партнер Чижа по бизнесу Владимир Япринцев в суд пришёл буквально за 10 минут до начала заседания. Бывшие друзья находились в разных концах коридора суда, общаясь со своими адвокатами. Друг с другом они даже не здоровались.

Судебный процесс по делу Юрия Чижа и Владимира Япринцева закрыли

Поддержать Владимира Геннадьевича пришёл его друг, довольно медийная личность бизнесмен Николай Чукисов. Правда, в зал заседания он не заходил, потому что проходит по данному делу свидетелем.

И Владимир Япринцев, и Юрий Чиж приводят аргументы и довольно убедительно говорят: «Правда на моей стороне».

Кто из них прав, в конце концов, решит суд.

Чем закончится судебный процесс и останется ли Юрий Чиж на свободе – варианты ответов на эти вопросы могут быть совершенно разные…

Кстати, как прозвучало в суде, Юрий Чиж находился под стражей дважды: с 11 марта по 14 сентября 2016 года, и с 15 марта по 9 сентября 2022 года.

 «Намерен идти до конца, — сказал Юрий Александрович «Народной Воле». – Но чем все закончится не знает никто. Надо всё пройти…»

Как сообщала «Народная Воля», дело Чижа ведет известный судья Валерий Есьман.

Владимир Япринцев и Юрий Чиж в суде до начала процесса.
Владимир Япринцев и Юрий Чиж в суде до начала процесса.

Марина КОКТЫШ.

 

 

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