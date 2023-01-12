Судебный процесс по делу Юрия Чижа и Владимира Япринцева закрыли

Об этом попросил гособвинитель, мотивировав тем, что в постановлении о привлечении Чижа в качестве обвиняемого и материалах дела о при материалах уголовного дела имеется информация для служебного пользования, которая не может подлежать разглашению.

Юрий Чиж и Владимир Япринцев не выразили протеста по поводу ходатайства прокурора, оставив этот вопрос на усмотрение суда.

Валерий Есьман принял решение провести разбирательство по громкому уголовному делу в закрытом судебном заседании.

Как сообщала «Народная Воля», Юрий Чиж подъехал к суду почти за 40 минут до начала процесса.

Всех, кто шёл на процесс к Чижу, на входе в здание суда записывали в специальный журнал, тщательно сверяя паспортные данные.

Юрий Чиж перед началом суда шутил с адвокатами и теми, кто пришёл его поддержать. Он неплохо выглядел, улыбался и был в явно неплохом расположении духа.

Когда Юрий Чиж в начале сентября минувшего года вышел на свободу, прошёл слух, что ему изменили меру пресечения на домашний арест. Но это неправда — как выяснила «Народная Воля», бизнесмен находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. По некоторым инкриминируемым статьям он получил помилование.

Некоторые говорят: мол, если Чиж находится на воле, может, нужно было воспользоваться возможностью и уехать из страны куда подальше?

«А зачем? – отвечает вопросом на вопрос известный бизнесмен. – У меня было много возможностей уехать, но… Не вижу причин куда-то бежать».

Бывший партнер Чижа по бизнесу Владимир Япринцев в суд пришёл буквально за 10 минут до начала заседания. Бывшие друзья находились в разных концах коридора суда, общаясь со своими адвокатами. Друг с другом они даже не здоровались.

Поддержать Владимира Геннадьевича пришёл его друг, довольно медийная личность бизнесмен Николай Чукисов. Правда, в зал заседания он не заходил, потому что проходит по данному делу свидетелем.

И Владимир Япринцев, и Юрий Чиж приводят аргументы и довольно убедительно говорят: «Правда на моей стороне».

Кто из них прав, в конце концов, решит суд.

Чем закончится судебный процесс и останется ли Юрий Чиж на свободе – варианты ответов на эти вопросы могут быть совершенно разные…

Кстати, как прозвучало в суде, Юрий Чиж находился под стражей дважды: с 11 марта по 14 сентября 2016 года, и с 15 марта по 9 сентября 2022 года.

«Намерен идти до конца, — сказал Юрий Александрович «Народной Воле». – Но чем все закончится не знает никто. Надо всё пройти…»

Как сообщала «Народная Воля», дело Чижа ведет известный судья Валерий Есьман.

Марина КОКТЫШ.