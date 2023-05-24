Суд в Москве перенес слушания по делу Софьи Сапеги

Пресненский суд Москвы перенес на 1 июня рассмотрение представления первого заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний России о передаче осужденной в Минске россиянки Софьи Сапеги для отбытия наказания в России. Об этом сообщает ТАСС.

Слушания пройдут без участия самой подсудимой, которая отбывает наказание в гомельской колонии. Изначально рассмотрение должно было пройти сегодня, 24 мая.

Белорусская Генпрокуратура удовлетворила ходатайство осужденной о ее передаче в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Софья Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем. Самолет, на котором они летели в Вильнюс, экстренно приземлился в Минске. Оба были задержаны. Вскоре она призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Она писала прошение о помиловании, но ей было отказано. Возможно, что-то изменилось сейчас, после помилования Романа Протасевича, который в этой истории играл куда более значимую роль.