Суд по делу Романа Протасевича: должны возместить около 10 миллионов долларов ущерба

Государственный обвинитель огласила сумму ущерба, который причинен обвиняемыми по делу одного из телеграм-каналов, признанного в Беларуси террористическим.

Сообщается, что действия Романа Протасевича, Степана Путило, Яна Рудика и иных лиц привели к тяжким последствиям.

«Прокурор огласила данные, что после 2020 года в Беларуси было возбуждено более 1,5 тысячи уголовных дел экстремисткой направленности, к уголовной ответственности было привлечено более 1 тысячи человек, к административной около 15 тысяч человек, — сообщает Sputnik.by — Как следует из нового обвинения, правоохранительным органам при обеспечении правопорядка и пресечения массовых беспорядков был причинен ущерб не менее 24 миллионов белорусских рублей.

Всего по данному делу государству причинен ущерб не менее 30 миллионов рублей.

Протасевич, Путило, Рудик совершили заговор с целью захвата власти, публично озвучивали призывы о передаче власти оппозиционным лидерам, призывали население к протестной деятельности и совершению актов терроризма.

Им вменяется совершение преступлений экстремистской направленности в составе организованной преступной группы».