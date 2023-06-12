Суд по делу об убийстве Павла Шеремета начнется заново

Шевченковский районный суд Киева будет заново рассматривать дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. В 2020 году прокуратура обвинила в этом преступлении спецназовца и музыканта Андрея Антоненко, детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Все трое отрицают вину.

Шевченковский районный суд Киева cобрался на заседание 2 июня, чтобы утвердить новый состав присяжных. До этого дело слушали двое судей и трое народных заседателей. Двое из них теперь не могут участвовать в процессе. Как сообщил адвокат подсудимого Андрея Антоненко Дмитрий Круговой, один из присяжных мобилизован, вторая — покинула Украину. В связи с этим суд назначил новый состав народных заседателей. По Уголовно-процессуальному кодексу Украины, в таком случае слушания начинаются заново. До этого суд шел почти три года, и теперь его результаты обнулились.

Белорусский журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева. Под его машиной сработало взрывное устройство, когда он ехал на работу в студию радио «Вести». Следствие изучило камеры видеонаблюдения и обнаружило, что взрывчатку под автомобиль возле дома журналиста закладывали двое — мужчина и женщина. Накануне еще одна женщина проводила разведку местности и делала фотографии уличных камер видеонаблюдения.

В декабре 2019 года полиция заявила, что двое закладчиков взрывчатки — это спецназовец Андрей Антоненко, так же известный как рок-музыкант Riffmaster, и детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко. Разведку перед убийством, по версии следствия, проводила военная медсестра Яна Дугарь. В подтверждение этой версии полиция предоставила только косвенные улики. Главным доказательством были «экспертизы идентификации личности», в которых эксперты решили, что у убийц Шеремета на видео с камер наблюдения много внешнего сходства с подозреваемыми.

Все подсудимые заявили, что не имеют к убийству никакого отношения. Их адвокаты настаивали, что экспертизы проведены некачественно, а эксперты были предвзяты и находились под влиянием следствия. Обвиняемые были известными людьми среди ветеранов АТО и волонтеров, и в их поддержку началась широкая общественная кампания.

Суд отправил Антоненко и Кузьменко в СИЗО, но со временем они вышли оттуда под домашний арест — вначале под круглосуточный, а потом под ночной. Третью подозреваемую Яну Дугарь суд сразу отправил под домашний арест, в мае 2020 года она вышла на свободу под залог в 168 тысяч гривен.

Последнее заседание состоялось 21 февраля 2022 года — за три дня до российского вторжения. Антоненко оставался под ночным домашним арестом, но все равно сразу отправился воевать. Меры пресечения ему и остальным подозреваемым больше не продлевали.

Еща одна подсудимая Яна Дугарь была мобилизована 25 февраля и, по ее словам, с тех пор, в основном, находится на востоке страны. Она стала офицером, и сейчас руководит медицинским пунктом батальона.

«Принимаю участие как в штурмовых действиях, так и в оборонных. Занимаюсь логистикой между другими эвакуационными подразделениями и бригадами, путями эвакуации, оказанием медпомощи», — рассказала она о своей работе.

Юлия Кузьменко по-прежнему работает хирургом в Киеве.

По словам Антоненко, суды возобновились еще осенью прошлого года, но из-за участия двух подсудимых в войне, состоялось всего два-три заседания.

2 июня защита просила суд приостановить процесс в связи с мобилизацией Яны Дугарь. По Уголовно-процессуальному кодексу, обвиняемые имеют такое право, но суд отказал. Почему — пока неизвестно, пока что судья огласила только резолютивную часть решения.

Подсудимые по-разному оценили отказ суда приостанавливать процесс.

Юлия Кузьменко затруднилась ответить, плохо это или хорошо. «С одной стороны, хочется, чтобы этот театр абсурда закончился как можно быстрее… С другой стороны — Яне и Андрею очень сложно вырываться на судебные заседания из-за того, что они защищают нашу Неньку», — написала она в фейсбуке.

Яна Дугарь сказала, что считает решение незаконным. А Антоненко отметил, что процесс должен быть приостановлен по другим причинам — прокуратуре стоит вовсе отказаться от обвинений, потому что они бездоказательные.

2 июня суд также изменил меру пресечения Яне Дугарь с залога на личное обязательство являться в суд. 168 тысяч гривен, которые в случае оправдания ей вернет государство (она собирается передать деньги своему боевому подразделению).

За почти три года суд успел практически полностью исследовать письменные доказательства и видео прокуратуры и защиты и должен был перейти к допросу свидетелей, которых в деле заявлено 270. Теперь процесс может длиться еще больше, из-за участия в боевых действиях двух подсудимых.

Повторное рассмотрение дела должно начаться 23 июня, сообщают украинские СМИ.