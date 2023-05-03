Суд над зовущими в рай: в Кении более сотни человек заморили себя голодом, чтобы «встретиться с Иисусом»

В Кении перед судом предстали сразу два проповедника разных сект, которых обвиняют в доведении своих последователей до самоубийства.

Более сотни прихожан, по данным следствия, уморили себя голодом в надежде попасть на небо. В лесу на востоке Кении уже эксгумированы более сотни тел; многие из погибших были несовершеннолетними. При этом по данным полиции, число пропавших без вести в этом районе превышает 300 человек.

Трагедия случилась в середине апреля. Лидер секты сказал своим последователям, что конец света наступит 15 апреля, и велел морить себя голодом, чтобы первыми попасть на небеса. Итогом стала сотня трупов. Все погибшие были последователями международной церкви «Благая весть», которая базировалась на ранчо на востоке Кении.

Произошедшее называют одной из худших трагедий, связанных с религиозными культами в новейшей истории. Ожидается, что число жертв возрастет, поскольку Кенийский Красный Крест заявил, что пропавшими без вести числятся более 200 человек.

Лидер секты Пол Маккензи вместе с 14 другими верующими был арестован накануне несслучившегося конца света 14 апреля. И вот теперь предстал перед судом вместе с «коллегой» из подобной организации.

Пастора Пола Маккензи Нтенге, возглавляющего международную церковь «Благая весть», обвиняют в том, что он заманил своих последователей на ранчо недалеко от города Малинди. И велел им поститься до самой смерти, чтобы встретиться с Иисусом. Когда люди умирали, их хоронили. Причем, пастора уже дважды арестовывали — в 2019 году и в марте этого года. Аресты были связаны с гибелью детей. Маккензи каждый раз выходил под залог, а его судебные дела до сих пор находятся в стадии рассмотрения.

Власти Кении несколько дней проводили поисково-спасательную операцию на участке около 320 га. Удалось спасти 44 человека, но известно, что часть людей просто сбежала до прихода полиции.

Согласно последней информации, многие последователи секты по-прежнему постятся. Министр внутренних дел Кении назвал ситуацию «массовым убийством».

Эксперты отмечаются, что кенийцы чрезвычайно религиозны. Большинство жителей исповедуют христианство, это примерно 82-85%. (преимущественно протестанты), мусульман 10%, поклонников языческих культов 10% и прочих 2% населения.

Для сведения

В 2000 году 778 участников Движения за возрождение десяти заповедей Бога умерли в Уганде. Подозрение в массовом самоубийстве всех членов превратилось в дело о массовом убийстве после того, как в ямах были найдены разлагающиеся тела со следами удушения и колотыми ранами.

В 1998 году удалось предотвратить массовое самоубийство. Обвинения были предъявлены немецкому психологу Гайде Фитткау-Гарте. Он призывал общавшихся с ним 32 человек расстаться с жизнью, после чего они якобы «будут подхвачены космическим кораблём и доставлены в неназванное место назначения».

В 1997 году 39 последователей религиозного движения «Небесные врата» расстались с жизнью на ранчо Санта-Фе в Калифорнии. Эти люди верили, что благодаря самоубийству они покинут свои тела, а их души отправятся в путешествие на космическом корабле, который, как они верили, сопровождает комету Хейла-Боппа.

Самым массовым самоубийством считаются инциденты, связанные с сектой «Храм народов» и произошедшие в 1978 года в Гайане, это государство в Южной Америке. Тогда погибли 918 человек, в том числе 303 ребенка. Лидер секты убеждал последователей в том, что смерть — это не конец, а шаг в следующую жизнь, переход в которую будет для истинно верующих безболезненным.

(По материалам зарубежных СМИ).