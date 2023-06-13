Суд над правозащитницей Анастасией Лойко закрыли

Минский городской суд принял решение проводить разбирательства по уголовному делу в отношении правозащитницы Анастасии Лойко в закрытом режиме, передает БЕЛТА.

Такое решение было принято судом в соответствии с ходатайством государственного обвинителя. Анастасия Лойко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3, ст.130 УК РБ (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни). Гособвинитель мотивировал ходатайство целью исключения распространения информационной продукции с призывами к экстремистской деятельности, содержащейся на интернет-ресурсах, признанных решением МВД экстремистскими формированиями и решением суда экстремистскими материалами.

Сама обвиняемая Анастасия Лойко и ее адвокат возражали против удовлетворения заявленного гособвинителем ходатайства.

Обвиняемой грозит до 12 лет лишения свободы.