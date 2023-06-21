Суд над бывшим руководителем «Шахтера» начнется 27 июня

Предварительное следствие по резонансному делу о «договорняках» в белорусском футболе закончено. Дело уже в суде.

Бывший спортивный директор солигорского «Шахтера» Владимир Нидергаус обвиняется по ч. 1, ч. 2 ст. 253 УК РБ («Подкуп участников и организаторов спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов»), по которой можно получить как штраф, так и до четырех лет лишения свободы.

Он остался единственным обвиняемым по делу о договорных матчах.

Заседания будут проходить в суде Московского района Минска.

Владимир Нидергаус — казахстанский и российский футболист, нападающий немецкого происхождения. Известен по выступлениям за футбольный клуб «Ротор» (Волгоград), в котором на протяжении пяти лет был лучшим бомбардиром и лидером команды.

После завершения профессиональной игровой карьеры в 2000 году переехал на постоянное место жительства в Германию, в город Бремен. До 2004 года выступал за клубы низших лиг Германии. В 2005—2007 годах работал в России — занимал руководящие должности в волгоградском «Роторе» (спортивный и генеральный директор). С августа 2007 года — спортивный директор казахстанского футбольного клуба «Шахтёр» (Караганда). В 2010 году перешёл на руководящую должность в казахстанском «Локомотиве», в 2012 году был назначен директором департамента сборных команд Федерации футбола Казахстана.

С 2021 года по январь 2023 года — спортивный директор солигорского «Шахтёра