«Стыдно делать акцент только на рукопожатиях и свисте пьяной толпы»: Азаренко раскритиковала журналистов за вопрос о рукопожатиях с украинкой

Теннисистка Виктория Азаренко после матча четвертого круга Уимблдона против украинки Элины Свитолиной призвала журналистов фокусироваться на игре, а не на послематчевых рукопожатиях и поведении болельщиков.

В воскресенье Азаренко, посеянная под 19-м номером, уступила обладательнице wild card украинке Элине Свитолиной со счетом 6:2, 4:6, 6:7 (9:11). После встречи теннисистки не пожали друг другу руки, белоруску освистали болельщики. Ранее Свитолина заявляла, что перед матчем с Азаренко сильно мотивирована и думает о своей стране.

«Я чувствую, что отношение болельщиков за последние 18-19 месяцев не меняется. Я не сделала ничего плохого, но иногда они относятся ко мне не так, как к другим. Но что я могу сказать о толпе? Здесь нечего говорить.

Свитолина не хочет пожимать руки россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Что я должна была делать? Стоять и ждать? Нет какого-то правильного поведения в этой ситуации, так что я просто сделала то, что мне показалось уважительным по отношению к ее решению, — приводит слова Азаренко на пресс-конференции asapsports.com. — Разговор о рукопожатиях не меняет жизнь.

Если вы, ребята, хотите продолжать говорить об этом, поднимать этот вопрос, делать из этого сенсации, заголовки, что угодно — вперед.

Я думала, что это был отличный теннисный матч. Стыдно делать акцент только на рукопожатиях и свисте толпы — притом довольно пьяной толпы. Мы играем в теннис, делаем свою работу, вот и все».

Свитолина в четвертьфинале Уимблдона во вторник сыграет с первой ракеткой мира полькой Игой Швёнтек, напоминает РИА новости.