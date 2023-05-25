Студентов заставляют смотреть интервью с Романом Протасевичем

По крайней мере, такое «профилактическое мероприятие» организовали в Барановичском государственном университете.

«В учреждении образования «Барановичский государственный университет» в рамках работы клуба отдела культуры и творчества БарГУ «КИНОПОСТСКРИПТУМ» был организован просмотр документального фильма «Убойная посылка» и актуального интервью с Романом Протасевичем «На свободу с чистой совестью?» с последующим анализом просмотренных видеороликов», — сообщает учебное заведение в соцсетях..

В качестве спикеров в обсуждении выступил начальник отдела уголовного розыска ГОВД Барановичского городского исполнительного комитета, подполковник милиции Геннадий Валуй и старший оперуполномоченный группы по противодействию киберпреступности ГОВД Барановичского городского исполнительного комитета, майор милиции Никита Абрамович.