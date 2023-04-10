Студентов будут призывать в армию?

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович предложил рассмотреть возможность возвращения к практике призыва студентов в армию.

Его предложение сразу вызвало резонанс — даже в телеграм-канале «Невольфович», где пишут «просто и понятно о силовых структурах Беларуси».

«Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе», – сказал Вольфович на совещании с руководителями учреждений высшего образования.

По его словам, молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, потом пошел служить, год отслужил, возвращается на второй-третий курс уже зрелым.

«На него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем».

Госсекретарь Совбеза Беларуси также добавил, что некоторые уже осознанно поступят на военную кафедру, а отслужившие могут посчитать это ненужным.

Вот что пишут в комментариях под новостью.

«Понять не могу, как армия может помочь понять зачем человеку высшее образование? Вы серьёзно?!! Строевая это поможет понять? Или прапорщик? Как это все задолбало! С одной стороны змагары, с другой чиновники с их странными взглядами на жизнь. Дайте жить…»

«Очень глупое предложение. Перемешивание мух и котлет. Причём тут девушки? Есть механика обучающих процессов. Если человек идет не в военный институт, год получает профессиональные знания, потом год их забывает, в итоге КПД обучения дико падает. А преподаватели зря год учили и ЗП зря получали…»

Надо полагать, что отзывов на инициативу госсекретаря будет немало…

Интересно, готов ли Александр Вольфович выслушать критику?