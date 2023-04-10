Студентов будут призывать в армию?

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Аддзел навін
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Фото из открытых источников.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович предложил рассмотреть возможность возвращения к практике призыва студентов в армию.

Его предложение сразу вызвало резонанс — даже в телеграм-канале «Невольфович», где пишут «просто и понятно о силовых структурах Беларуси».

«Хотел бы задать некоторые вопросы ректорам. Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе», – сказал Вольфович на совещании с руководителями учреждений высшего образования.

По его словам, молодой человек, который поступил в высшее учебное заведение, потом пошел служить, год отслужил, возвращается на второй-третий курс уже зрелым.

«На него и девушки будут по-другому смотреть. И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем».

Госсекретарь Совбеза Беларуси также добавил, что некоторые уже осознанно поступят на военную кафедру, а отслужившие могут посчитать это ненужным.

Вот что пишут в комментариях под новостью.

«Понять не могу, как армия может помочь понять зачем человеку высшее образование? Вы серьёзно?!! Строевая это поможет понять? Или прапорщик? Как это все задолбало! С одной стороны змагары, с другой чиновники с их странными взглядами на жизнь. Дайте жить…»

«Очень глупое предложение. Перемешивание мух и котлет. Причём тут девушки? Есть механика обучающих процессов. Если человек идет не в военный институт, год получает профессиональные знания, потом год их забывает, в итоге КПД обучения дико падает. А преподаватели зря год учили и ЗП зря получали…»

Надо полагать, что отзывов на инициативу госсекретаря будет немало…

Интересно, готов ли Александр Вольфович выслушать критику?

Генерал Александр Вольфович. Фото из открытых источников.
Генерал Александр Вольфович. Фото из открытых источников.

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