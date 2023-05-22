Студент из Китая разбил всех в Чемпионате Беларуси по настольному теннису

В белорусском настольном теннисе появился первый в истории легионер. Это 27-летний китаец Чжан Фучжоу, пишет сайт Sport5.

Сборная БГУ впервые за время своего существования стала победителем командного чемпионата страны по настольному теннису, в суперфинале разгромно обыграв минский РЦОП-2. В этом году состав команды «студентов» пополнил первый в белорусском настольном теннисе легионер Чжан Фучжоу из Китая. Он, собственно, и составил добрую половину успеха БГУ. Сперва выиграл свой первый матч в одиночке, а затем в парной встрече вместе с ветераном команды Ильей Барболиным поставил красивую точку в «золотом противостоянии».

— Первое, что могу сказать: по сравнению с китайскими турнирами, здесь не так масштабно. У нас всегда очень много участников, даже слишком. Большое количество зрителей приходит. Трибуны всегда заполнены. Здесь не так людно. Это сразу бросается в глаза. Но с другой стороны, наверное, для игроков это даже хорошо. Можно полностью сфокусироваться на матче, на том, что ты делаешь. Ничего не отвлекает. Перед тобой только стол и соперник. Думаешь об игре, ни о чем больше.

Я оказался в белорусском теннисе, можно сказать, случайно. Приехал учиться в магистратуру в Гомеле. Но в этом спорте я всю жизнь. У нас в Китае он на очень хорошем уровне. Я посвятил этому очень много времени. Играл в китайской Суперлиге. Был опыт игры в шведском клубе. Показывал неплохие результаты, занимал высокие места, достижений у меня хватает. Привлекался даже к сборной Китая, провел там четыре с половиной года. Но сейчас я уже закончил профессиональную карьеру. Был большой перерыв. Очень долго нигде не играл, не тренировался. А тут подвернулась возможность. Очень повезло, что познакомился с Александром Ханиным. Саша, в общем-то, и привел меня сюда. Это не было запланировано. Просто так получилось. Звезды сошлись, и я рад этому.

Приехал и сразу стал чемпионом. Тем более сделал это вместе с БГУ в первый раз. Можно сказать, мы сотворили историю. И самое главное, что во время всех матчей я чувствовал командную поддержку. Знаю, что от меня многого ждали. И старался оправдать ожидания. Очень благодарен парням за помощь. Я думаю, что мы и выиграли за счет командного духа. Это была совсем нелегкая победа. Мы старались, боролись. И вот это все вылилось в 1-е место. Достойная игра, в том числе в моем исполнении. Все благодаря команде.

Наверное, забавно было наблюдать, как мы взаимодействовали с партнерами. К сожалению, я не говорю ни по-русски, ни по-английски. И во время игры мы общались через онлайн-переводчик. Саша стоял с телефоном, писал мне какие-то подсказки, слова. И вот так переводил. Конечно, не супер удобно. Не всегда перевод получается точный. Но это не проблема. Многие профессионалы по ходу встречи понимают друг друга с одного жеста, взгляда. Собственно, я так и делал. Так что сильно тяжело не было. Какого-то серьезного барьера не почувствовал.

Безумно рад уйти сегодня из зала чемпионом. Мой первый опыт игры в Беларуси состоялся. И считаю, что он удался. Пока не знаю, что будет дальше. До нового года точно остаюсь здесь. А дальше посмотрим. Если удастся сыграть еще какие-то турниры, с удовольствием это сделаю. Поживем-увидим, — поделился своими впечатлениями Чжан Фучжоу.