Стресс ослабляет иммунитет

Специалисты выделяют острый и хронический стресс.

Острый стресс влечет кратковременный выброс кортизола и адреналина. Эти два гормона стимулируют иммунную систему, в результате чего увеличивается продукция клеток — естественных киллеров, повышается активность нейтрофилов и лейкоцитов. Данный механизм, вероятно, помог выжить нашим предкам. Иммунная система, способная работать в состоянии аврала, могла бы оказаться очень полезной в случае бегства от саблезубого тигра. У вернувшегося в безопасную пещеру древнего человека полученные раны и повреждения заживали быстрее. Люди, которые на кратковременный стресс реагировали активацией иммунной системы, обычно жили дольше. Поэтому человеческая иммунная система сохранила до наших дней способность благоприятно реагировать на кратковременный стресс.

Несколько иная ситуация развивается в случае с хроническим стрессом. Многочисленные исследования показали, что постоянный стресс повышает уровень кортизола в крови и поддерживает его высоким в течение продолжительного периода времени. Это, в свою очередь, влияет на иммунную систему и приводит к снижению синтеза иммунных клеток, а точнее, В- и Т-лимфоцитов и естественных киллеров, а также к снижению активности уже имеющихся клеток иммунного ответа.

Поэтому в период длительного стресса повышается риск заболеть ОРВИ, может произойти обострение хронических заболеваний и усиление воспалительных процессов.

Ученые обнаружили, что тревожные состояния или депрессии могут влиять на скорость и процесс заживления ран. Даже при легкой тревоге или депрессии было установлено, что на 20 % возрастает риск развития осложнений в процессе заживления ран или повторной госпитализации в связи с незаживлением повреждения. Таким образом, психологическое состояние человека влияет на работу его иммунной системы.