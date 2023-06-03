Страшная трагедия в Индии

Около 300 человек погибли при столкновении поездов — двух пассажирских и одного грузового.
Катастрофу поездов в Индии, жертвами которой стали сотни людей, вызвал сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда, сообщил исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма.
Как пишет ТАСС, по предварительным данным, несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, по не ясным пока причинам сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд.
Компания проведет расследование обстоятельств и причин ЧП, отметил Шарма.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил в твиттере, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь.
Один из выживших рассказал индийскому новостному агентству ANI, что, когда случилось авария, на него упали 10-15 человек. «Я повредил руку и шею. Когда я выбрался из вагона, я увидел, что кто-то потерял руку, кто-то потерял ногу, а у кого-то было обезображено лицо», — сказал он.
В Индии одна из крупнейших железнодорожных сетей в мире. Аварии на железных дорогах здесь случаются достаточно часто, несмотря на то, что власти инвестируют сотни миллионов долларов в улучшение инфраструктуры.
Самая масштабная железнодорожная катастрофа в Индии произошла в 1981 году, когда во время циклона в штате Бихар переполненный пассажирский поезд слетел в реку, в результате чего погибло не менее 800 человек.