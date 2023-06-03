Страшная трагедия в Индии

Около 300 человек погибли при столкновении поездов — двух пассажирских и одного грузового.

Катастрофу поездов в Индии, жертвами которой стали сотни людей, вызвал сход с рельсов нескольких вагонов пассажирского скорого поезда, сообщил исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма.

Как пишет ТАСС, по предварительным данным, несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, по не ясным пока причинам сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд.

Компания проведет расследование обстоятельств и причин ЧП, отметил Шарма.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил в твиттере, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь.