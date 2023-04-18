Страны G7 призвали Россию подтвердить недопустимость ядерной войны

Страны G7 призывают Россию как на словах, так и на деле подтвердить, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата.

Об этом говорится в принятом совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств G7.

«Мы напоминаем о совместном заявлении пяти ядерных держав от 3 января 2022 года по предотвращению ядерной войны и гонки вооружений и подтверждаем, что ядерная война не может быть выиграна и не должна быть начата. Мы призываем Россию вновь подтвердить — на словах и на деле — принципы, зафиксированные в заявлении», — приводит ТАСС цитаты из документа.

Также главы МИД G7 подтвердили планы по отказу от российской гражданской продукции в ядерной сфере.

«Мы напоминаем об обязательствах лидеров G7 рассмотреть меры по снижению использования гражданской продукции из России, предназначенной для применения в ядерной сфере, и помогать странам, которые стремятся разнообразить источники поставок», — сказано в заявлении.

Ситуация в Украине

Руководители внешнеполитических ведомств стран договорились усиливать санкции против России, а также продолжать поддержку Украине.

«Мы по-прежнему привержены усилению санкций против России, координации и полному их соблюдению», — говорится в документе. Кроме того, в нем повторяется требование к Москве «вывести войска из Украины», а также критика в связи с решением России разместить ядерное оружие в Беларуси.

«Мы подтверждаем приверженность поддержке Украине так долго, сколько потребуется», — отметили также министры. При этом они подчеркнули, что Украина должна «продолжать антикоррупционные и внутренние реформы», а G7 поддержит Киев в этом.

Кроме того, страны Группы семи будут совместно пытаться предотвращать поставки в РФ вооружений третьими странами, а также продолжат предпринимать меры против тех, кто материально «поддерживает действия РФ на Украине».

«Мы усилим нашу координацию для предотвращения и ответов на поставки оружия России третьими странами, и продолжим предпринимать действия против тех, кто материально поддерживает войну России против Украины», — говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств «семерки».

Международный уголовный суд

В документе министры поддержали изучение вопроса о создании «международного трибунала» на основе юридической системы Украины, а также выступили в поддержку усилий международных правовых структур, в том числе Международного уголовного суда (МУС). Российская сторона неоднократно отмечала, что решения таких структур юридически ничтожны.

«Мы подтверждаем нашу приверженность привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом, в том числе путем поддержки усилий международных механизмов, в особенности Международного уголовного суда», — отмечается в документе. Вместе с тем министры выразили поддержку «изучению вопроса о создании международного трибунала на базе судебной системы Украины» и отметили важность «сохранения украинских культурных ценностей».

Ядерное оружие КНДР

Страны Группы семи также осудили запуски баллистических ракет Пхеньяном и выступили за осуществление полной денуклеаризации КНДР.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное количество незаконных запусков баллистических ракет Северной Кореей, в том числе запуск 13 апреля, когда Северная Корея испытала, как она утверждает, межконтинентальную твердотопливную баллистическую ракету. Каждый из этих пусков нарушил несколько резолюций Совбеза ООН. Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность цели полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Северной Кореи», — отмечается в нем.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств «семерки» призвали Пхеньян принять предложения США, Южной Кореи и Японии начать вести диалог по этим проблемам.

КНДР в этом году провела уже 12 ракетных запусков, включая первые испытания новой межконтинентальной твердотопливной баллистической ракеты «Хвасон-18».

Япония в 2023 году председательствует в Группе семи и в мае проведет ее саммит в Хиросиме. Этот город 6 августа 1945 года подвергся американской атомной бомбардировке, став вместе с Нагасаки, на который США сбросили атомную бомбу 9 августа 1945 года, единственным в мире местом боевого применения ядерного оружия. Встреча глав МИД «семерки» состоялась с 16 по 18 апреля в курортном городе Каруидзава в горах префектуры Нагано.