«Страна, известная своей сталинской архитектурой»: что в Экваториальной Гвинее пишут про визит Сергея Алейника?

Что мы знаем про Экваториальную Гвинею, где с визитом находится министр иностранных дел Беларуси? А что они знают про нас? Что там пишут про визит главы белорусского МИД Сергея Алейника?

Новость об аудиенции «высокой белорусской делегации появилась на сайте президента этой страны Теодоро Обианг Нгема Мбасого.

Сообщается, что «Республика Беларусь желает сотрудничать с Республикой Экваториальная Гвинея в различных сферах экономики, здравоохранения и образования».

Зачем приехал Сергей Алейник?

«Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник совершает эту первую рабочую поездку в Малабо, чтобы доставить письмо Его Превосходительству Обиангу Нгема Мбасого, содержание которого состоит в приглашении Его Превосходительства Александра Лукашенко посетить Минск и, по словам белорусского дипломата, надеется, что этот визит состоится в ближайшее время.

Два государства намерены этой встречей укрепить дипломатические отношения в различных областях сотрудничества и взаимной выгоды для соответствующих народов».

Что пишут, собственно, о Беларуси?

«Беларусь, не имеющая выхода к морю, восточноевропейская страна, известна своей сталинской архитектурой, величественными замками и девственными лесами. До 1991 года она была частью Союза Советских Социалистических Республик. Граничит с Литвой и Эстонией (???) на севере, с Российской Федерацией на востоке, с Украиной на юге и с Польшей на западе».

А что мы знаем про Экваториальную Гвинею?

Ну, хотя бы то, что она находится в Африке, в районе экватора. Но (для сведения) на самом деле экватор это государство не пересекает. А сама Экваториальная Гвинея — маленькое государство с населением чуть более миллиона человек, которое расположено как на материковой части Западной Африки, так и на островах Гвинейского залива. Именно в этом заливе находится географический центр Земли, то есть экватор пересекается с нулевым меридианом.

А еще мы знаем – о том, что это одна из беднейших стран мира. Можно даже уточнить: по уровню бедности она на втором месте после Гаити. Хотя страна имеет запасы нефти.

Средняя продолжительность жизни здесь составляет 50 лет.

3 августа 1979 года подполковник Теодоро Обианг возглавил военный переворот, осуществлённый 400 наёмниками из Марокко, свергнув пожизненного президента страны, своего родного дядю — Франсиско Масиаса Нгему. Свергнутый президент предстал перед судом, был приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. Племянник занял его пост и правит страной до сих пор.

В общем, вы понимаете, куда пошла белорусская дипломатия в поисках друзей и партнеров.