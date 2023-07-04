Стоматология на грани революции: в Японии создали препарат для выращивания новых зубов

Японские ученые добились прогресса в разработке нового лекарства. Оно позволит людям выращивать новые зубы.

Известно, что животные, в том числе акулы и некоторые виды рептилий, могут постоянно отращивать зубы. Ранее предполагалось, что у людей за всю жизнь вырастает только два набора зубов, но уже есть исследования, указывающие на то, что у нас также есть все необходимое для третьего набора зубов. Просто сейчас этот процесс блокируется белком USAG-1.

Исследовательская группа ученых из Японии разработала антитело, способное блокировать функцию белка. Ученые утверждают, что блокировка этого белка с помощью лекарства запустит процесс роста зубов. Препарат успешно прошел испытания на лабораторных мышах.

Ученые надеются, что придет время, когда лекарства для регенерации зубов станут третьим выбором наряду с зубными протезами и имплантатами.

В случае успеха препарат станет революционным в стоматологии.

Клинические испытания запланированы на июль 2024 года.