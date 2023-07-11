Столтенберг: НАТО не видит признаков размещения группы «Вагнер» в Беларуси

НАТО пока не видит никаких признаков размещения группы «Вагнер» в Беларуси. Об этом заявил во вторник журналистам генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на саммит альянса.

«НАТО пока не видит никаких признаков размещения группы «Вагнер» в Беларуси. Альянс пристально мониторит ситуацию, понимая, как это важно для обеспечения безопасности стран Балтии», — сказал он.

Напомним, что 7 июля помощник министра обороны Беларуси генерал-майор Леонид Касинский сообщил, что представители ЧВК «Вагнер» пока не прибывали для осмотра возможного места размещения бойцов компании в палаточном лагере в районе города Осиповичи. По его словам, лагерь способен вместить около 5 тысяч человек, в нем также возможно размещение военной техники. Однако возводили его не для частной военной компании Евгения Пригожина, а для белорусской теробороны.