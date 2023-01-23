Стоит ли принимать мелатонин?

Считается, что этот препарат улучшает качество сна, снижает частоту приступов головных болей, головокружения, повышает настроение, не вызывает ощущения вялости, разбитости и усталости при пробуждении.

Известный белорусский диетолог Ирина Яблонская говорит, что ни разу не рекомендовала приём мелатонина ни одному своему пациенту. Старалась всегда максимально экологичными способами помочь наладить циркардные ритмы своим подопечным.

«Информации в сети много, как и рекламы, и многие его принимают самостоятельно, — говорит Ирина Яблонская. — Мелатонин — основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма. ⠀

Признаки, что вам не хватает этого гормона в организме: бессонница, долгое засыпание, поверхностный сон, чувство усталости по утрам, частые ОРВИ из-за снижения иммунитета, артериальная гипертензия, нервные срывы, тревожность.

⠀Если принимать мелатонин регулярно, то это может нарушить выработку естественного гормона, продуцируемого в организме.

⠀Нет ни одного исследования в доказательной медицине, указывающего на то, что с помощью мелатонина можно вылечить бессонницу.

⠀Да, он способствует более быстрому засыпанию и более качественному сну. Этот гормон не заставляет организм заснуть, а всего лишь дает сигнал, что пора спать.

⠀Давайте все гормоны, продуцируемые в нашем организме заменим на искусственные аналоги! Нет? Не хотите?

⠀Я всегда за стимулирование естественных процессов в организме и за то, чтобы помочь человеку более экологичными способами справиться с проблемой.

⠀Чтобы повысить уровень своего мелатонина в организме:

Добавьте в свой рацион бананы, морковь, гранат, редис, томаты, грецкие орехи, брюссельскую капусту, оливки, вишню, арахис, овсянку

⠀2. Откажитесь от плотного ужина за 2 часа до сна

⠀3. За два часа до сна уберите все гаджеты. Наибольшее влияние оказывают синий и зелёный цвета спектра

⠀4. Ложитесь спать и просыпайтесь всегда в одно и то же время, спите в полностью темном помещении

⠀5. Откажитесь от кофе, алкоголя и табака

⠀6. Добавьте в свою жизнь физическую активность

⠀После 40 лет синтез мелатонина в организме снижается, впрочем, как и других гормонов. Я не против заместительной гормональной терапии, я за то, чтобы прежде чем искать волшебную таблетку, попробовать другие способы.

Ведь у мелатонина есть и побочные эффекты».