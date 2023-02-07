Стейк из… пробирки

Эксперты компании 3D Bio-Tissues успешно вырастили полноценный свиной стейк в лаборатории всего из нескольких клеток животных.

Они не побоялись попробовать свое филе и заявили, что оно на вкус, на ощупь и пахнет так же, как настоящая свинина. В сыром виде стейк имеет ту же консистенцию и эластичность, что и традиционное мясо, но становится хрустящим и поджаривается как классические стейки. Учёные назвали свой продукт «стопроцентным мясом».

Чтобы создать филе свиного стейка, учёные взяли клетки живых свиней. Эти клетки поместили в биореактор, где к ним добавили запатентованный химический агент роста, увеличивающий количество клеток. Как только количество клеток увеличилось достаточно, продукт стал напоминать обычный стейк.

На то, чтобы вырастить из клеток полное филе, ушло около месяца. Для сравнения, выращивание свиньи занимает около шести месяцев.

Команда считает, что вскоре их творение можно будет купить в магазинах.

Кстати, считается, что стейки из пробирки намного экологичней. Производство мяса наносит планете огромный урон: скот потребляет 35% производимой в мире еды. А парниковых газов оно производит больше, чем вся транспортная индустрия. Да и отсутствие необходимости убивать животных – тоже весомый плюс.

Подобная судьба ждёт не только мясо, но и птицу, и рыбу. Исследователи из NASA уже разработали полноценное филе с помощью внедрения мышечной рыбной ткани в эмбриональную телячью сыворотку.