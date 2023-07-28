Стать студентом еще есть шанс: некоторые вузы объявили допнабор

Некоторые вузы Беларуси объявили допнабор первокурсников, сообщила пресс-служба Министерства образования.

Так, десятки вакантных бюджетных мест остались в БГПУ имени М. Танка – главном педвузе страны. На специальности «физико-математическое образование (профилизация – математика и информатика)» в настоящий момент 12 мест.

На этой же специальности, но с другой профилизацией (математика и физика), в данный момент 9 свободных мест.

Также два незакрытых места остаются на направлении «физика и информатика».

Приемная комиссия в БГПУ в рамках допнабора будет работать с 29 июля по 6 августа.

Абитуриентам, желающим поступить на вышеперечисленные специальности, нужно подать сертификаты ЦТ или ЦЭ. При этом результаты экзамена или тестирования должны быть положительными: от 10 баллов и выше по белорусскому (русскому) языку и физике, а также от 20 баллов и выше по математике.

Дополнительный набор на бюджет также объявил Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, который находится в Могилеве.

В этом вузе осталось 35 незакрытых мест на четырех специальностях. Среди них – «технологическое оборудование отрасли» (17 мест), «природоохранная деятельность» (9 мест), «оборудование вакуумной компрессорной и низкотемпературной техники (6 мест)» и «товароведение» (3 места).

Документы на незанятые места будут принимать по 6 августа.

Возможно, в ближайшее время руководство и других высших учебных заведений объявит о дополнительном наборе — как это было в прошлом году, пишет Sputnik.