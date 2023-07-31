Стартовали продажи квартир в столичном ЖК «Северный берег». Какие цены?

Большая стройка у Цнянского водохранилища — один из главных ньюсмейкеров на рынке столичной недвижимости этим летом. Всего пару дней назад там открылся Lakeside Park. Сегодня — стартовали продажи в «Парклэнд 1». Это первый дом жилого комплекса «Северный берег».

«Парклэнд 1» будет расположен в удалении от набережной водохранилища. Из окон не будет открываться панорамный вид на озеро. Но чтобы почувствовать себя на природе, нужно сделать всего несколько шагов от дома.

По плану видно, что силуэт здания г-образный. Высотность — переменная, варьируется от 6 до 7 этажей. В доме будет 4 подъезда и 93 квартиры.

Цены разнятся в зависимости от метража, этажа, вида из окна. Стартуют от 1000 евро за «квадрат», максимум — 1350 евро.

Например, по 1000 евро по курсу стоит метр в трешке площадью 96 «квадратов».

Заявлены квартиры «свободной планировки», с широкими окнами с алюминиевыми рамами. Жилье планируют сдавать в черновой отделке по периметру квартиры. Радиаторы уже будут стоять. Электричество по квартирам будет разведено, а «проводку жильцы делают исходя из своих потребностей», уточняют в офисе продаж.

Входные двери в квартиры будут стильными, металлическими, одинакового дизайна.

Внутренняя дворовая территория будет закрытой, с современными детскими площадками.

— Предусмотрены места для отдыха и разговоров с друзьями. По периметру дома запроектирована открытая стоянка, число машино-мест — один к одному, — рассказывают в офисе продаж.

Как пишет Онлайнер, кредиты готовы выдавать на срок до 30 лет (обычно ограничиваются 20). Прокредитовать смогут не более 90% стоимости жилья, до 250 тысяч рублей.

Напомним, жилой комплекс «Северный берег» постепенно растет у Цнянского водохранилища. Грандиозную стройку, под которую отдали сразу тысячу гектаров земли на севере столицы, ведет крупный инвестор из ОАЭ Мухаммед Али аль-Аббар. Застройщик в Минске — ООО «Риверсайд Девелопмент Лимитед». По его обещаниям, «Северный берег» станет примером тщательно спроектированного района, созданного по принципу город в городе.

На встрече с журналистами главный инвестор проекта, бизнесмен из ОАЭ Мохамед Аллабар объяснил, почему начал застройку комплекса именно с парка:

− Я гость в вашей стране и я хочу, чтобы покупатели знали лично, у кого они покупают квартиры. Я хочу убедить всех, что строительство ведется со всей душой и на качественном уровне. Вообще, я веду свой бизнес уже около 30 лет. И моя мама сказала, что неправильно начинать новую стройку с чего-то другого. Сперва — что-то для людей, потом — жилье. Поэтому сегодня я снимаю много видео из парка и отправляю маме, чтобы показать, что мой проект начинается правильно. Мы привыкли больше внимания уделять зданиям, квадратным метрам, планировкам квартир. Для меня же важна и жизнь вне квартиры. Важно, что находится вокруг того места, где проживают люди.

Кстати, оказалось, что господин Аллабар строит в Минске и свой собственный дом.

− Я слежу за скоростью строительства жилых домов, архитекторы и строители свою работу выполняют прекрасно. Надеюсь, что мой дом успеют построить раньше, — сказал он.