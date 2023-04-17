«Стартап» на почти полтонны металла подвел под статью жителя Солигорского района

«Дополнительный доход» и, очевидно, очередную судимость «нашёл» 57-летний безработный из Солигорского района.

«Мужчина заприметил различный лом металла на чужом участке и «наладил» его сдачу в пункт приёма, — сообщает УВД Минского облисполкома. — Пропажу металла хозяин заметил не сразу: фигурант успел вывезти почти полтонны лома на сумму более 300 рублей. Свой преступный умысел мужчина реализовывал при помощи тачки, коих у безработного оказалось даже две. Незаконный «стартап» квалифицирован как кража – следователями возбуждено уголовное дело.

В милиции в очередной раз напоминают: оставленное без присмотра имущество часто становится легкой добычей недобросовестных граждан, а похищенное не всегда удается вернуть. Некоторые категории граждан «без зазрения совести» сдадут в качестве металлолома даже произведение искусства. Особым «спросом» пользуются инструменты и стройматериалы — помните сами и напомните близким, особенно пожилым людям.