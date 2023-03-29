Стало известно, на каком самолете в Минске летает Леонид Якубович

Популярный российский телеведущий рассказал о своем имуществе.

Не так давно в интернете появилась новость о том, что Якубович якобы владеет десятками домов в Подмосковье, двумя самолетами и вертолетом.

«Мне приписывают два самолета и вертолет, — сказал Якубович РИА «Новости». — Где они стоят — не знаю, в глаза их не видел. Я езжу в Минск, где летаю на Ми-2 Николая Мочанского, у которого свой аэроклуб.

Раньше, по данным СМИ, у меня было 12 домов в Подмосковье, сейчас почему-то четыре, видимо, продал часть. На самом деле — один, принадлежит семье. Участок 30 соток, два этажа по 200 метров, чердак и погреб.

Еще говорят, что у меня несколько домов за границей, причем самое интересное, что в них живут люди. И ведь показывают, как они меня благодарят за бесплатное проживание».

Рассказал Якубович про жену, любовниц, детей и внуков.

«У меня одна жена — Марина Видо, двое детей — Артем Антонов и Варвара Видо. На стороне никого нет. Супруга живет за городом. У меня по пять-шесть переговоров в день в Москве, репетиции в театре и подготовка «Поля чудес». Дни бывают такие насыщенные, что я физически не успеваю приехать в Подмосковье.

Сын окончил МИСИ имени Куйбышева (ныне НИУ МГСУ) и Академию внешней торговли (ВАВТ), работает на Первом канале в дирекции информационных программ. Дочь — МГИМО, сейчас в IT-компании. Внучка училась в ВАВТ, она менеджер во «Вкусно и точка».