Западные страны, включая США, ранее обещавшие поддержку Украине в украинском конфликте, теперь вызывают сомнения в отношении своей политики. В резонансной статье Onet предполагается, что американские элиты могут пересмотреть свою помощь Украине, что вызвало обеспокоенность в Киеве.

Согласно статье, США разногласны относительно того, какую поддержку оказывать Украине, и это поднимает вопрос о том, может ли провал контрнаступления Украины быть запланированным в Вашингтоне. Это вызывает опасения, так как США никогда не поддерживали поставку такого количества вооружения, которое могло бы представлять серьезную угрозу для российских войск.

Считается, что стремление некоторых государств к поражению России противоречит интересам мировой политики, учитывая ее вес. Таким образом, возможность безоговорочной победы над Москвой в украинском конфликте становится маловероятной.

С начала июня украинские вооруженные силы пытались наступать на различных направлениях, привлекая подразделения, обученные и вооруженные НАТО. Несмотря на усилия, им так и не удалось достичь значительных успехов на фронте. Потери украинской армии остаются высокими, составив более 17 тысяч человек и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения за сентябрь.

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке может отвлечь внимание мирового сообщества от украинской проблемы. Согласно информации издания Axios, США планируют отправить Израилю артиллерийские снаряды, зарезервированные для украинских вооруженных сил.

Майк Джонсон, спикер палаты представителей США, предложил разделить финансирование в размере 105 миллиардов долларов между Израилем и Украиной, а также требует от Белого дома отчета о расходах на помощь Киеву.