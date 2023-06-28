США намерены объявить о санкциях против группы «Вагнер»

Вашингтон на этой неделе собирается ввести новые ограничения в отношении группы «Вагнер». Об этом заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

«В самом ближайшем будущем мы объявим о дальнейших мерах по привлечению группы «Вагнер» к ответственности», — сказал Миллер.

Отвечая на вопрос журналиста о том, намерены ли США уже на этой неделе предпринять подобные действия, Миллер сказал: «Да, на этой неделе».

Он добавил, что США продолжают пристально следить за действиями группы «Вагнер» как на Украине, так и в Африке, и в других странах, где она может осуществлять свою деятельность.

Накануне Миллер сообщил, что США выработали «спектр политических мер по противодействию влиянию» этой группы.

Также в понедельник американский президент Джо Байден заявил, что Вашингтон и его союзники не причастны к ситуации с группой «Вагнер» в России.