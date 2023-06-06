Срок обязательной отработки для «целевиков» будет увеличен

Александр Лукашенко сегодня потребовал от министерства образования обратить серьезное внимание на целевой набор в вузы.

«Я хочу предупредить по целевикам: люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы», — сказал он.

Прозвучало, что в данном вопросе будет не важно «замуж не замуж», отработать все равно придется. Более того, Лукашенко считает, что время отработки по целевому направлению должно быть «солидным».

«Не два-три года, а минимум пять лет», — сказал он.

Министр образования Андрей Иванец сообщил, что 5 июня завершился прием документов на целевое обучение в белорусских вузах. Известно, что около 4,7 тысяч абитуриентов захотели стать именно целевиками.

С 6 по 13 июня их ждет лишь один внутренний экзамен по первому профильному предмету в устной или практической форме. Зачислять целевиков в вузы будут по 16 июня.