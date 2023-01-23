Средневековым проституткам нельзя было жить с мужчинами

В Валенсии конца XIV — начала XV веков городские власти не наказывали женщину, которая работала в публичном доме или была наложницей, но только в том случае, если она не пыталась совместить одно с другим. Правда, запреты не очень действовали.

Сьюзан МакДоноу (Susan McDonough) и Мишель Армстронг-Партида (Michelle Armstrong-Partida), историки из Университета Мэриленда и Университета Эмори (оба — в США), изучили судебные протоколы из Валенсии с 1367 по 1402 год. Их интересовали штрафы, которые городские власти присуждали мужчинам и женщинам, жившим вместе, но не состоявшим в церковном браке.

Оказалось, в средневековой Валенсии сожительство мужчины и женщины, не связанных церковным браком, в целом осуждалось, но наказания за это не было — при условии, что соседи не жаловались на них по каким-то дополнительным причинам. Причем такие союзы встречались среди самых разных слоев населения. Примерно так же обстояли дела в других средневековых городах — Барселоне, Марселе, Палермо, пишет Naked-Science.

Там же проституция была регулируемой деятельностью: городские власти создавали бордели и устанавливали правила, кто мог в них работать и кто мог туда ходить. Кроме того, они вводили различные налоги и штрафы, которые приносили городу доход. Также дамы, работавшие в публичных домах, должны были одеваться определенным образом.

И эти два мира — людей, живущих в незарегистрированном браке, и жриц любви — не должны были пересекаться. Секс-работницам запрещали вступать в длительные (но незакрепленные браком) отношения с одним мужчиной, то есть, согласно терминологии Средневековья, становиться наложницей. В свою очередь мужчинам не разрешали создавать даже временный союз с проститутками.

Но все эти запреты регулярно нарушались. С 1367 по 1402 год за это нарушение городские власти Валенсии оштрафовали 400 женщин и 280 мужчин, что составляло большинство всех правонарушений, зарегистрированных в связи с проституцией. К примеру, в 1387-м Бартомеу Креспи и «порочную женщину» Йоханну вместе оштрафовали на 22 су за то, что они были постоянными любовниками, но дама к тому же была зарегистрированной работницей борделя.

Почему городские власти в Валенсии и других местах возражали против такой ситуации? Авторы исследования считают, что для этих властей проститутка в лицензированном борделе не могла быть связана только с одним мужчиной. «Она была по определению женщиной, чье тело было доступно многим мужчинам, в отличие от наложницы, которая ограничивала доступ к своему телу только одним мужчиной», — отметили ученые.

Тем не менее, несмотря на штрафы и принятый позднее закон, обязывающий мужчин, осужденных за подобные отношения, носить капюшоны с желтыми метками, многие пары были готовы жить вместе. Часто такие отношения были краткосрочными (например, между проституткой и моряком, который оставался в порту несколько месяцев), но как минимум одна пара прожила вместе не менее пяти лет — и все эти годы их штрафовали.

Авторы работы предлагают свои объяснения ситуации. У мужчин и женщин могло быть множество причин для таких отношений: привязанность, дружба, экономическая созависимость (в записях часто отмечается, что это порой были очень бедные люди, у которых не хватало денег даже на оплату штрафов). Но могут быть, по мнению исследовательниц, и гендерно-специфические причины. Вот что они пишут о женщинах в таких парах:

«Мы предполагаем, что когда проститутка становилась наложницей, она претендовала на определенную степень власти в отношениях с любовником. Выбирая наложнические отношения, даже несчастливые, проститутки узнавали, какой может быть жизнь в составе супружеской пары».

В то же время для мужчин, полагают ученые, это был способ продемонстрировать мужественность — показать другим людям и самим себе, что они достаточно хороши и успешны, чтобы иметь женщину, предназначенную исключительно для них. Для городских властей же это было неприемлемо, поскольку они хотели лишить самых бедных представителей общества возможности такого самоутверждения, сказано в работе.

Этот вывод ученых вызывает удивление и вопросы. Дело в том, что мужчины из самых бедных слоев средневекового общества (авторы причисляют к ним моряков, бродяг, мигрантов) каждый день демонстрировали себе и окружающим свою мужественность — просто чтобы выжить. И современные им представители власти вряд ли могли их этого лишить — вопреки тому, что утверждают исследовательницы.