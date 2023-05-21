Спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь Сергея Лаврова

Спецслужбы Грузии эвакуировали из страны дочь министра иностранных дел России Сергея Лаврова — Екатерину Винокурову. Об этом сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи» («Главный канал»).

«Служба безопасности и МВД спланировали спецоперацию по выведению подсанкционных лиц, и в полночь Екатерина Винокурова с супругом покинули пределы Грузии», — заявили журналисты телеканала.

По их информации, Лаврова с мужем уехали в Саудовскую Аравию.

Появление дочери Ларова в Грузии, которая прилетела на свадьбу брата мужа, вызвало протесты, в результате которых в регионе Кахети было задержано 16 активистов.

Впервые информацию о присутствии семьи Лавровых в Грузии распространила лидер движения «Дроа» Элене Хоштария и телекомпания «Мтавари архи». Журналист телеканала позвонил в отель «Озеро Кварели», чтобы проверить информацию. Он представился сотрудником цветочного магазина и сообщил, что букет заказан на имя Екатерины Лавровой. Представитель отеля попросил время для проверки, затем подтвердил, что гостья с таким именем остановилась в отеле.

Однако после того, как эта информация появилась в прессе, гостиница опровергла визит Екатерины Лавровой и опубликовала специальное заявление, в котором утверждалось, что ни один гость в их гостинице не зарегистрирован на фамилию Лаврова. Но дело в том, что Екатерина Лаврова официально использует фамилию мужа — Винокурова.

По информации лидера «Дроа» Элене Хоштария, большая часть гостей приехала на свадьбу из Владикавказа через пропускной пункт Верхний Ларс. «Они снимали видео в дороге и делились ими в социальных сетях», — говорит Хоштария.

Что касается дочери и зятя Лаврова, Хоштария не знает, как они попали в Грузию. Однако она уверена, что без согласования с властями и службой безопасности Грузии этого бы не могло произойти.

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе назвал «ксенофобией» протест части общества в связи с приездом в страну членов семьи Лаврова.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, инцидент прокомментировала так: «По поводу сегодняшнего инцидента, хотя мне было довольно сложно связаться, я наконец-то получила заверения от министра внутренних дел, что та семья, те люди, которые сегодня собирались отметить второй день свадьбы, уехали, и свадьба таким образом сегодня не состоится».

Напомним, что и сам Сергей Лавров, и его дочь находятся под западными санкциями.