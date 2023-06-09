Спецдокладчик ООН призвала МОТ не вводить санкции против Беларуси 

В эти дни Международная организация труда решает, какие меры могут быть приняты в отношении Беларуси, где ликвидированы независимые профсоюзы, а несколько лидеров независимого профсоюзного движения приговорены к немалым срокам заключения.

Спецдокладчик ООН призвала Международную организацию труда «избегать решений, провоцирующих нарушение Устава ООН». Эта позиция была заявлена в связи с тем, что на сегодняшний день руководящие органы МОТ предлагают государствам-участникам организации принять решение о введении односторонних ограничительных мер против Республики Беларусь, сообщает Федерация профсоюзов Беларуси.

В документе, направленном в Международную организацию труда, специальный докладчик Организации Объединенных Наций Елена Довгань подчеркивает, что Устав ООН фактически ограничивает право других международных организаций, в том числе и Международной организации труда, вводить санкции против государств-членов. Как отмечает в обращении Елена Довгань, ее опыт работы спецдокладчика во многих странах, в отношении которых были введены санкции, подтверждает, что использование экономических и финансовых ограничений, а также нарушение отношений в академической, спортивной и культурной сферах пагубно сказываются на правах человека, повышают уровень безработицы и бедности, ухудшают условия труда, резко ограничивают доступ к основным товарам, в том числе продуктам питания и лекарствам, подрывают государственные социальные программы для наиболее нуждающихся, включая женщин и детей, инвалидов и пожилых людей. Страдают от таких несправедливых мер также и ученые, спортсмены, художники и лица, занятые в малом бизнесе и ремесленной промышленности. Зачастую они исключаются из инициатив международного сотрудничества, участия в международных проектах, конкурсах, конференциях и программах, тем самым лишаются возможности дальнейшего развития и дополнительных финансовых ресурсов.

«Спецдокладчик ООН призвал Генеральную конференцию МОТ избегать любых шагов, которые могут быть истолкованы как поощрение или разрешение государствам – членам МОТ принимать меры, не соответствующие Уставу ООН, и подчеркнул, что страны – участники МОТ должны действовать в соответствии с целями и принципами организации, главная задача которой – защита трудовых и экономических прав работников», — сообщает ФПБ.

Кто же такая Елена Довгань, столь активно ставшая на защиту официального Минска?

А она – белоруска.

Елена Довгань — профессор кафедры международного права факультета международных отношений Белорусского государственного университета, работала главным научным сотрудником Национального центра законодательства и правовых исследований. В настоящее время — специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека.

Закончила Белорусский государственный университет факультет международных отношений, специальность международное право в 2001 году. Доктор юридических наук.