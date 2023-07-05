Спасет ли испанец белорусскую сборную?

Уже неделю бывший главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев находится на вольных хлебах. Вместе со всем тренерским штабом национальной команды.

За два с лишним года сборная под руководством Кондратьева одержала всего одну победу, три раза сыграла вничью, и 12 раз проиграла. Как говорится, есть что вспомнить.

Самое интересное, что для самого тренера эта отставка стала «шоком», и он до сих пор не понимает: за что?

«У меня был шок, — рассказал Георгий Кондратьев. — Ничто не предвещало данного решения, а тут как снег на голову. Даже не знаю, как комментировать…

Почему федерация приняла такое решение? Наверно, нужно у них спрашивать. Мне с ребятами было приятно работать, у нас был полный контакт. В последней игре (сборная Беларуси победила команду Косово – 2:1 — Авт.) ребята сказали, что получили удовольствие.

Так что об увольнении нужно уточнять у федерации. Лично у меня конфликтов с ней не было. После игры с Косово все были счастливы, все были довольны.

Меня ни о чем не предупреждали, сказали только готовиться к исполкому. Я подготовился, но за 30 минут до мероприятия меня вызвал Николай Николаевич (председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев – Авт.). Он сказал, что приняли решение расстаться с мной и всем тренерским штабом».

Надо отметить, что для всех остальных эта отставка была уже давно ожидаема и прогнозируема. Другое дело, что и самому Кондратьеву не нужно было держаться за это место, раз уж ничего не получалось. Но прежний глава федерации Владимир Базанов, видимо, считал, что «от добра добра не ищут», а поэтому после каждого нового поражения сборной выписывал наставнику национальной команды новый кредит доверия.

Кстати, после того, как председателем федерации стал Николай Шерстнев, Базанов все равно остался в руководстве федерации. Хотя, как мне кажется, за все те «достижения», которые были достигнуты белорусским футболом при нем, первым должен был уйти в отставку именно Владимир Базанов. И уже затем – весь тренерский штаб.

Впрочем, сейчас главный вопрос в другом: что будет дальше со сборной? Кто возглавит такое «счастье» с таким наследством?

По некоторой информации, одним из претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси является испанский специалист Хосе Мария Бакеро. Личность довольно известная в футбольных кругах.

Хосе Мария Бакеро — в прошлом футболист «Реал Сосьедада» и «Барселоны», играл за национальную команду. Шестикратный чемпион Испании, обладатель Кубка чемпионов, Кубка кубков и Суперкубка УЕФА.

В последнее время тренировал болгарскую «Славию» из Софии.

Не факт, что именитый испанец возглавит сборную Беларуси, но даже если это произойдет, можно предполагать, что чудо не случится. 60-летний тренер научит 25-летних юношей в ворота попадать, технику им поставит? Так этому учатся с детских лет и в клубах.

И как будет объяснить испанцу, что вот этот хороший футболист, который мог бы очень помочь сборной, не может играть за национальную команду, потому что он три года назад не то письмо подписал, а сейчас находится в «черном списке»? Тут и у белорусского тренера может крыша поехать, не то, что у испанца.

Впрочем, есть одно хорошее выражение: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Так что, на мой взгляд, пока сами не наведем порядок в своем футбольном хозяйстве, пока футболом будут руководить дилетанты, толку все равно не будет. И никакие звездные зарубежные специалисты здесь не помогут. Даже, если они играли в знаменитой “Барселоне”.