Создание Евразийской Электронной Биржи Труда: Инициатива Казахстана в рамках ЕАЭС

Казахстан предложил инициативу о создании Евразийской Электронной Биржи Труда, которая будет функционировать в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан подтвердило разработку данного проекта.

Уже введена в эксплуатацию унифицированная система поиска под названием «Работа без границ», которая предоставляет информацию о доступных вакансиях и свободных рабочих местах. В настоящее время активно разрабатывается Евразийская Электронная Биржа Труда, по инициативе Казахстана.

Согласно информации от ведомства, число трудоспособных граждан, проживающих в странах ЕАЭС, составляет 93 миллиона человек. Создание такой биржи позволит создать равные возможности для трудовой деятельности в любой из стран союза.

Кроме того, в текущем году было подписано соглашение о взаимном признании документов об ученых степенях в странах-членах ЕАЭС. Это позволяет избегать процедур признания документов об образовании в соответствии с национальным законодательством страны трудоустройства. Таким образом, трудовым мигрантам облегчается процедура трудоустройства и признания их квалификации.

Также был урегулирован вопрос о начислении пенсионных выплат для работающих граждан в странах ЕАЭС.