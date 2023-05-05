Совмин опубликовал график приема граждан министрами в регионах в мае

Совет министров Беларуси опубликовал график приема граждан в регионах страны руководителями республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству, на май 2023 года. Даты приема следующие:

13 мая (суббота) – министр труда и социальной защиты Ирина Костевич (Ивановский райисполком);

17 мая (среда) – министр спорта и туризма Сергей Ковальчук (Мстиславский райисполком);

19 мая (пятница) – министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский (администрация Ленинского района Могилева);

19 мая (пятница) – министр связи и информатизации Константин Шульган (Осиповичский райисполком);

19 мая (пятница) – министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко (Чериковский райисполком);

19 мая (пятница) – министр экономики Александр Червяков (Городокский райисполком);

26 мая (пятница) – министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов (Солигорский райисполком);

26 мая (пятница) – министр финансов Юрий Селиверстов (Кореличский райисполком).