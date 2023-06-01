Совершил «пьяное» ДТП и пытался дать взятку инспекторам ГАИ

Экипаж ГАИ Минского РУВД стал очевидцем ДТП: на автодороге М-6 «Минск-Гродно» грузовик «Ивеко» съехал в кювет и совершил наезд на дорожный знак. Сотрудники поспешили на помощь.

За рулем автомобиля находился 54-летний минчанин с явными признаками алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба МВД. При разбирательстве выяснилось, что он лишен «прав», к тому же неоднократно привлекался за пьяное вождение. Мужчина отказался от освидетельствования и попытался дать взятку инспекторам в размере 375 долларов за непривлечение к ответственности.

На неоднократные предупреждения милиционеров об уголовной ответственности за попытку откупиться водитель не реагировал.

Мужчина задержан. Возбуждено уголовное дело за взятку.