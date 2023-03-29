Совбез ООН проведет заседание по размещению ядерного оружия в Беларуси

Заседание состоится в последний день председательства в Совбезе Мозамбика.

Совбез ООН соберется 31 марта на заседание из-за планов Владимира Путина разместить ядерное оружие на территории Беларуси.

В повестке дня этот пункт сформулирован как «угроза международному миру и безопасности».

Отмечается, что пятница — последний день председательства в Совбезе Мозамбика. С 1 апреля председательство переходит к России.

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США заявили о приостановке обмена ядерной информацией с Россией

Помощник министра обороны Пентагона по космической политике США Джон Пламб заявил, что Штаты прекратили обмен ядерной информацией с Россией в ответ на решение Москвы приостановить участие в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В Пентагоне заявили, что не получают от российской стороны информации о позиционировании СНВ, и поэтому не собираются предоставлять такие данные Москве. Ранее подобный обмен происходил раз в шесть месяцев, сообщает Politico.

Третий по счету Договор СНВ вступил силу в феврале 2021 года. Он ограничивал количество развернутых ядерных боеголовок 1550 единицами и накладывал другие ограничения на количество бомбардировщиков и пусковых установок, способных нести ядерное оружие.

21 февраля 2023 года Владимир Путин в послании к Федеральному собранию заявил о приостановке участия России в Договоре.

«Никаких переговоров по ДСНВ с американцами в данный момент не ведется», — цитирует министра иностранных дел России ТАСС.