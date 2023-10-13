Сотни тысяч украинцев избегают призыва в армию, сообщает Минобороны

Заместитель министра обороны Украины, Наталия Калмыкова, сообщила, что сотни тысяч граждан Украины активно пытаются избежать призыва в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Калмыкова выразила обеспокоенность по поводу множества случаев, когда люди предпринимают различные действия, чтобы избежать обязанности защищать свою страну.

«К сожалению, мы видим очень много ситуаций, когда люди не желают и предпринимают все возможные шаги, чтобы избежать необходимости служить в армии и защищать свою страну. Это касается десятков и сотен тысяч людей, которые создают для себя условия, чтобы избежать призыва в украинскую армию», — сказала замминистра обороны в интервью телеканалу «Рада».

Наталия Калмыкова также отметила, что правительство Украины работает над изменениями в законодательстве, чтобы более эффективно регулировать этот вопрос.

Ранее появилась информация о том, что гражданам Украины предлагается приобрести фальшивое свидетельство о смерти в сети Darknet, чтобы избежать призыва в армию и получить финансовую компенсацию.